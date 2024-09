Am Mittwoch, dem 11. September, ist es so weit: Die ATV-Fernsehshow „Bauer sucht Frau“ startet mit den Hofwochen. Ganz vorne mit dabei stürzt sich auch der freche Weinbauer Domenik ins Liebesabenteuer. „Ich hoffe, dass nicht nur das Wetter heiß ist, sondern auch die Mädls“, sagt er.

Der 27-Jährige sucht in der 21. Staffel seine große Liebe. Die richtige Frau an seiner Seite sollte Temperament wie Humor haben und genauso extrovertiert sein, wie er. Gemeinsam mit seiner Familie führt Domenik einen Weinbaubetrieb mit Schafen, Hühnern und Fischen. In seiner Freizeit brennt Domenik übrigens für die Feuerwehr.

Kärntnerin buhlt um sein Herz

Um seine Gunst buhlt neben Eva aus dem Burgenland und Jasmin aus Tirol auch Diana aus Klagenfurt. Die 27-Jährige sah durch Zufall das Bewerbungsvideo von Domenik auf ATV. „Ich habe ihn da voll sympathisch gefunden. Er ist nicht auf den Mund gefallen und das bin ich definitiv auch nicht.“ Der Eindruck vom Bewerbungsvideo hat sich dann beim ersten Treffen verfestigt: „In der Realität war es noch ärger, er ist richtig frech – aber auf eine positive Art. Aber das ist nichts gegen seine blauen Augen, die habe ich wirklich sehr schön gefunden.“

Die Chemie stimmte offenkundig von Anfang an, von Domenik war Diana gleich sehr positiv überrascht: „Er hat mich sehr nett begrüßt, mir ein Geschenk gegeben. Dann haben wir uns aber gleich hingesetzt und ein Glas Schilcher getrunken“, schwärmt sie. Für Domenik war die Hofwoche ein tolles Erlebnis. „Man gewöhnt sich an die Kameras und nimmt alles mit ein bisserl Schmäh“, sagt er. Mehr wird aber nicht verraten.

Im Kurzvideo: Domenik bereitet alles für die Damen vor

Wie es mit Domenik und seinen Hofdamen weitergeht, kann man am Mittwoch um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV mitverfolgen. Neben ihm sind übrigens auch der charismatische Bio-Bauer Christian aus Voitsberg, die süße Alpakazüchterin Kathi aus Scheibbs (Niederösterreich), der kräftige Zillertaler Lukas aus Schwaz (Tirol) und der sehnsüchtige Gailtaler Seppi aus Hermagor (Kärnten) zu sehen sein.