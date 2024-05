Liebe liegt in der Luft – und zwar in Deutschlandsberg. Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer ist mit „Bauer sucht Frau“ zu Gast bei Landwirt Peter. Der 30-jährige Weststeirer lebt mit seinem Vater, dessen Freundin und seinem Großvater auf einem Bergbauernhof. Gemeinsam haben sie eine Forstwirtschaft sowie zehn Milchkühe, sechs Kälber, zwei Schweine, einige Hühner, Hasen und Katzen. In seiner Freizeit geht der Weststeirer gern jagen oder Motocross fahren.

„Ich hoffe die große Liebe zu finden, die Partnerin, mit der ich später auch eine Familie gründen kann“, erzählt Peter. Bis dato hatte er kein großes Glück. Eine genaue Vorstellung seiner Traumfrau hat der 30-Jährige nicht. Er mag eine natürliche Frau, die lieber die Zeit mit ihm als mit Schminken verbringen sollte. Die Haarfarbe spielt keine Rolle und auch die Figur ist ihm egal. Humor ist ihm wichtig. Zudem schätzt er Ehrlichkeit.

Der extrovertierte Weinbauer

Ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist Weinbauer Domenik. Der 27-Jährige weiß genau, was er will, ist extrovertiert und hat ein freches Mundwerk. Die richtige Frau sollte Temperament wie Humor haben und genauso extrovertiert gestrickt sein wie er. „Ich wünsche mir eine Partnerin, die länger bleibt und weiß, was sie will“, sagt er. Die wilden Zeiten seien vorbei und er erwachsen geworden. Gemeinsam mit seiner Familie führt er einen Weinbaubetrieb mit Schafen und Hühnern sowie einem kleinen Waldstück und einem Fischteich. In seiner Freizeit brennt Domenik für die Feuerwehr und veranstaltet gerne Feste. Angemeldet zur Sendung rund um die Liebe wurde der Weststeirer übrigens von seiner Schwester und einem Kollegen, wie er verrät.

Mittwoch im Fernsehen

Wer mitverfolgen möchte, wie es mit den beiden Weststeirern Peter und Domenik in Sachen Liebe weitergeht, der darf die 21. Staffel von Bauer sucht Frau nicht verpassen. Gestartet wird mit den Vorstellungsfolgen am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ATV und JOYN.