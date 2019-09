Der südsterirische Kürbisbauer Claus bittet bei "Bauer sucht Frau" gleich sieben Damen zur Kennenlern-Woche auf seinen Hof. Wie es ihm dabei geht, ist am 4. September um 20.15 Uhr auf ATV zu sehen.

Claus und seine Hofdamen - zu sehen am 4. September um 20.15 Uhr auf ATV © ATV

Das hat es bei "Bauer sucht Frau" noch nie gegeben: Am Mittwoch, dem 4. September, um 20.15 Uhr auf ATV starten die ersten Single-Bauern bei der 16. Staffel der beliebten TV-Kuppel-Show in ihre Hofwochen. Der Südsteirer Claus sorgt dabei für einen Rekord. Der 32-Jährige scheint sich bei der Wahl seiner Hofdamen nämlich besonders schwer getan zu haben und lädt gleich sieben Damen zum näheren Kennenlernen auf seinen Hof ein. Man darf gespannt sein, welche am Ende das Herz des Krafpakets erobert.