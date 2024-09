Auf ein ganz besonderes Abenteuer lässt sich Christian (37) aus dem Bezirk Voitsberg gerade ein: Der Nebenerwerbslandwirt aus Maria Lankowitz sucht in der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ vor einem Millionenpublikum eine neue Partnerin. Dort wird er als „der charismatische Bio-Bauer“ präsentiert. Start der 21. Staffel ist am Mittwoch, dem 11. September, und Christian wird gleich in der ersten Folge dabei sein. „Ich habe schon immer gerne ,Bauer sucht Frau‘ angeschaut, aber angemeldet habe ich mich nicht selbst, das waren Freunde von mir“, erzählt der Weststeirer im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Deswegen erbat er sich mehrere Tage Bedenkzeit und erkundigte sich bei jemandem mit BSF-Erfahrung: „Ich habe mit dem Stefan gesprochen und er hat gesagt, er würde jederzeit wieder mitmachen. Dann habe ich zugesagt.“

Christian und Arbabella Kiesbauer © ATV/Ernst Kainerstorfer

Der stets gut gelaunte Steirer Christian führt einen Kuh-, Schaf- und Forstbetrieb. „Ich habe Mutterkühe, Mutterschafe und ein Pferd sowie zwei Hunde und Katzen“, erzählt der Weststeirer, der im Handel tätig ist. Vor ein paar Jahren bereitete ihm das Leben eine harte Prüfung, als ein verheerender Brand seinen Stall komplett zerstörte. Doch Christian ließ sich von dem Schicksalsschlag nicht unterkriegen, sondern baute alles wieder neu auf. In seiner Freizeit tauscht er den Hofbetrieb gerne gegen den Pferderücken beim Reiten, die Schneepisten beim Snowboarden oder die Wanderrouten in den Bergen. Er entspannt gerne in der Therme, unternimmt viel mit seinen zwei Kindern und genießt Rock-Konzerte. „Ich wünsche mir eine sportliche und abenteuerlustige Partnerin, mit der ich das Leben in vollen Zügen genießen kann“, meinte er im Rahmen der Bewerbung.

Mit Arabella auf einer Wellenlänge

Im Frühling war Arabella Kiesbauer am Hof in Maria Lankowitz. „Das war voll lässig, wir haben uns sofort gut verstanden und uns auch gleich gut unterhalten“, erzählt Christian. Die Hofwoche wurde von 17. bis 21. Juli gedreht. „Was da passiert ist, darf ich natürlich nicht verraten, da muss man sich schon die ,Bauer sucht Frau‘-Folgen ansehen“, lacht der Weststeirer. Das wird er natürlich auch selbst tun. „Auf jeden Fall ist ein Public Viewing mit Freunden geplant. Aufgeregt bin ich eigentlich gar nicht, ich sehe das Ganze sehr gelassen“, so der Landwirt.

Los geht es am Mittwoch, dem 11. September, um 20.15 Uhr auf ATV. Neben Christian werden in der ersten Folge auch Domenik (27), der freche Weinbauer aus dem Bezirk Deutschlandsberg, die süße Alpakazüchterin Kathi (27, NÖ), der kräftige Zillertaler Lukas (33, Tirol) und der sehnsüchtige Gailtaler Seppi (31, Kärnten) dabei sein. Insgesamt suchen zwei Bäuerinnen und 13 Bauern ihr Liebesglück im TV.