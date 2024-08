Vor einem leeren Schaufenster eines verlassenen Geschäftslokals in der Einkaufswelt Rosental an der Kainach (Bezirk Voitsberg) machten Bundesministerin Leonore Gewessler und Klubobfrau Sandra Krautwaschl von den Grünen auf ihre neueste Initiative aufmerksam. „Die Einkaufswelt Rosental ist ein unfassbares Beispiel für das Versagen der steirischen Raumordnung“, meinen Gewessler und Krautwaschl. „Auf jeden großen Parkplatz gehört eine Photovoltaik-Anlage. Denn die Vorteile liegen auf der Hand: Wir nutzen bestehende Fläche doppelt und produzieren am Parkplatz Energie, die wiederum von den umliegenden Unternehmen genutzt werden könnte“, betonte die Klimaschutzministerin.