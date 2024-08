Auch knapp sechs Wochen nach der schweren Unwetterkatastrophe in St. Martin am Wöllmißberg, bei der Starkregen und Sturm Straßen und Brücken wegrissen, zahlreiche Gehöfte überschwemmten und eine riesige Zahl an Bäumen knickten, wird noch immer mit schwerem Gerät gearbeitet. Straßen müssen wiederhergestellt werden, Schäden an Forststraßen oder schwer zugänglicher Infrastruktur wird erst nach und nach sichtbar und aufgearbeitet. „Der Zusammenhalt in dieser schweren Zeit, vor allem in den Tagen und Wochen nach der Katastrophe, ist riesengroß“, streicht Bürgermeister Johann Hansbauer etwas Positives an dem Unglück, von dem kaum ein Gemeindebewohner verschont blieb, hervor.