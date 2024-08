Am 25. Juli ist die Voitsberger Buchautorin Ernestine Hiebl im Alter von 95 Jahren verstorben. In ihren insgesamt elf Büchern gab die „Chronistin des täglichen Lebens“ Einblick in das Leben der sogenannten einfachen Leute, der Bauern, Bergarbeiter, Glasmacher, des einfachen Volkes. Sie schildert deren Alltag mit vielen, für die große Geschichte eines Landes unbedeutenden, für die Betroffenen jedoch einschneidenden Ereignissen.

Das erste Buch mit dem Titel „Da sah die Welt noch anders aus“ erschien im Jahre 1996, weitere folgten in kurzen Abständen. Mit dem Buch „Schicksal, Zufall, Bestimmung“ legte Ernestine Hiebl im Jahre 2020 den Band elf aus ihrer „Schreibwerkstatt“ vor. Ernestine Hiebl war auch in 4500 ehrenamtlichen Stunden im Besuchsdienst des Roten Kreuzes im Einsatz.

Ernestine Hiebl war als Sammlerin von Alltagsgeschichten bekannt © Karl Mayer

Die Asche der Verstorbenen wird am Freitag, 23. August, um 12.30 Uhr auf der Streuwiese in Voitsberg ausgestreut.