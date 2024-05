Große Trauer herrscht in Voitsberg: Karl Strablegg, der dem Landesfeuerwehrverband von 1976 bis 1996 vorstand, ist am Dienstag, dem 28. Mai, im 95. Lebensjahr verstorben. Er zählte zu einer der prägendsten Figuren des steirischen Feuerwehrwesens in den vergangenen Jahrzehnten.