Das Familienunternehmen Rundholz Bau GmbH mit Sitz in Edelschrott wurde vor 20 Jahren gegründet und war vor allem für die besonderen Projekte bekannt. So wurde im Jahr 2017 für den „Steirischen Herbst“ das vor dem Palais Attems in Graz positionierte Holzkunstwerk „Transegrity“ der Architektengruppe Studio Magic von der Rundholz Bau GmbH errichtet, auch bei der Sanierung und Vergoldung des Zwiebelturms der St. Barbara-Kirche in Bärnbach war das weithin bekannte Unternehmen mit von der Partie. Die Zimmerer hatten eine spezielle Einhausung errichtet, in der der Zwiebelhelm der Hundertwasserkirche sicher vergoldet werden kann. Zuletzt wurde ein Stallgebäude in Tettnang nahe dem Bodensee in Deutschland errichtet.