Als heuer am 23. Juni mehr als 4000 Leute am Pibersteiner See zusammentrafen, war das ein großer Tag für Heinz Ofner. Nicht nur, weil er als Betreiber des Seestüberls „See la vie“ alle Hände voll zu tun hatte, „sondern weil es ein überaus emotionaler Tag war. Ich finde, Köflach hat da etwas Großes geleistet. Hut ab vor der Stadt und den Mitarbeitern der Wasserwerke und des Bauhofs.“