Auf den Hängen des Weingutes Herbst in Krottendorf 118, zwischen Wald, Wiesen und Feldern, wird seit 40 Jahren Obst angebaut. Heute ist auch der Wein nicht mehr aus dem Familienbetrieb wegzudenken, der seit 25 Jahren angebaut wird. Franz Herbst, der die Weinbauschule besuchte und die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt hat, setzt mit seiner Familie verstärkt auf den Weinbau. In Krottendorf-Gaisfeld liegt auch der Familienbetrieb Lackner, der neben Wein- und Obstbau auch eine Buschenschank betreibt. Seit 2011 ist Christoph Lackner für die Weinproduktion verantwortlich und verbindet moderne Kellertechnik mit traditionellem Handwerk. Die Leidenschaft für die eigenen Produkte spiegelt sich bei beiden Betrieben in zahlreichen Erfolgen bei Wettbewerben wider, zuletzt bei der Sauvignon Selection by CMB 2024.

In der Steiermark wurden an drei Tagen rund 1300 Weine aus 27 Ländern von 56 internationalen Juroren verkostet und bewertet. Dabei konnte die Steiermark ihre Position als einer der weltweit besten Produzenten dieser Rebsorte eindrucksvoll festigen. Zwei Winzer aus der Lipizzanerheimat konnten hervorragende Ergebnisse erzielen. Das Weingut Herbst konnte mit seinem eingereichten Sauvignon Blanc die internationale Jury überzeugen und wurde mit Gold ausgezeichnet. Das Weingut Lackner wurde für seinen Sauvignon mit Silber ausgezeichnet.

Die ausgezeichneten Sauvignon Blancs © Robert Cescutti

Wetter als Herausforderung

„Das ist schon etwas Besonderes, dass wir unter den besten 100 der Welt gelandet sind“, freut sich Franz Herbst über die Auszeichnung, „wir sind stolz, dass die Lipizzanerheimat regelmäßig so gut abschneidet.“ Bewertet wurde der Jahrgang 2022, auch der Jahrgang 2023 ist gut geworden. „Das Frühjahr war ähnlich wie heuer sehr verregnet, dafür wurden wir im Herbst mit schönen Tagen belohnt“, so Herbst. Mit zwei Weinen – Schilcher Klassik und Sauvignon blanc – wurde das Weingut Herbst Semifinalist bei der Landesweinkost.

Hinter dem Erfolg steckt viel Arbeit, die Familien Herbst und Lackner sind rund um die Uhr in den Obst- und Weinanlagen. Derzeit macht Familie Herbst das Wetter zu schaffen – der Boden ist durch den Regen aufgeweicht und kann nicht mit Maschinen befahren werden. Auf neun Hektar baut das Weingut Herbst neun verschiedene Rebsorten an. Dazu kommen Pfirsiche, Johannisbeeren und Birnen, aus denen Säfte und Nektare hergestellt werden. Demnächst werden die Johannisbeeren geerntet, dann die Pfirsiche und im Herbst der Wein. „Vom Frost sind wir zum Glück verschont geblieben, aber natürlich schauen wir trotzdem jeden Tag aufs Wetter“, sagt Herbst.

Roséweinfestival

Auf dem Hof der Familie Herbst werden nach Voranmeldung Weinverkostungen angeboten. Beliebt sind auch standesamtliche Hochzeiten: „Für heuer sind wir schon ausgebucht, aber für 2025 sind noch ein paar Termine frei.“ Einige der edlen Tropfen von Herbstwein kann man übrigens auch am 26. Juni beim Roséweinfestival in Stainz verkosten.