Schmatzen, schlürfen, spucken – was eklig klingt, ist die Geräuschkulisse eines der weltweit wichtigsten Wettbewerbe für Weißwein. Dafür sorgen die rund 60 Jurymitglieder aus etwa 20 Ländern, die sich an diesem Wochenende zur „Sauvignon Selection by CMB“ im Bildungszentrum für Obst- und Weinbau Silberberg in Leibnitz eingefunden haben.