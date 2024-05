Inmitten vieler bunter Hüte, sommerlicher Kleider und vor einem großen Buffet saß die Jubilarin am Montag und nahm viele herzliche Glückwünsche entgegen. Maria Riegler, Seniorchefin des Modelands Heissenberger in Rosental an der Kainach, feierte am 27. Mai ihren 90. Geburtstag. Ausgerechnet in jenem Jahr, in dem auch die Firma Heissenberger ihr 90-jähriges Bestehen feiert. Dieses wird zwar erst im Herbst zelebriert, doch anlässlich des runden Geburtstages trafen sich bereits jetzt viele ehemalige Mitarbeiterinnen und ließen ihre frühere Chefin hochleben.