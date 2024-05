Der Feiertag „Christi Himmelfahrt“ am Donnerstag wartete mit einem Prachtwetter auf. Und im Bundesgestüt Piber strahlten Alfred Hudler, Geschäftsführer von Spanischer Hofreitschule und Lipizzanergestüt Piber sowie Gestütsleiter Erwin Movia gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit der Sonne um die Wette. Wurde doch erstmals zur Frühlingsgala geladen und der Besucherandrang war enorm. „Mit dieser Gala wollen wir ein Fest für die gesamte Familie, für alle Altersgruppen anbieten“, so Movia. „Die Veranstaltung ersetzt die Muttertagsgala. Diesmal sollen unsere Mitarbeiter und unsere Pferde im harmonischen Einklang stehen.“ Was auch vollauf gelungen ist. An mehreren Stationen wurden den ganzen Tag über die Lipizzaner, die älteste Kulturpferderasse Europas, in ihrem Werdegang, vom Kindesalter bis hin zum Reit- und Kutschenpferd von fachkundigen Mitarbeitern präsentiert.