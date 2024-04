Seit bald 120 Jahren versorgt Sie die Kleine Zeitung mit Nachrichten aus Ihrer Region. Sternstunden aus steirischer Sicht hat es in den vergangenen Jahrzehnten unzählige gegeben. Anlässlich unseres Jubiläums möchten wir Sie nun einladen, uns an Ihren Fotoerinnerungen von wichtigen Ereignissen teilhaben zu lassen.

Erinnern wir uns aber als Denkanstoß zunächst an ein paar Höhepunkte zurück.

11. August 1968: Das 3. Stainzer Bergrennen lockt rund 20.000 Motorsportfans ins Schilcherland. Internationale Stars und große Namen aus Österreich gehen an den Start, Publikumsmagnet Nummer eins aber ist der spätere Formel-1-Weltmeister Jochen Rindt.

9. Mai 1969: Queen Elisabeth II. landet am Flughafen Thalerhof, wird danach nach Piber chauffiert. Die königliche Pferdeliebhaberin stattet dort dem Lipizzanergestüt einen Besuch ab.

13. September 1983: Papst Johannes Paul II. besucht Mariazell. Das Glaubensfest unter dem Motto „Hoffnung leben – Hoffnung geben“ wird gern als Jahrhundertereignis und als Sternstunde für den weltberühmten Wallfahrtsort Mariazell bezeichnet. Über 30.000 Besucher verfolgen damals live die Papstmesse am Hauptplatz, für die eigens eine riesige überdachte Tribüne errichtet worden ist.

10. Februar 1986: Die Landeshauptstadt kommt praktisch zum Erliegen, Autos sind eingeschneit, Straßenbahnen bleiben in der Remise. 70 Zentimeter Schnee hat Frau Holle damals ganz locker rausgeschüttelt, manche Grazer legen ihre Wege mit Landlaufskiern zurück.

1. August 1995: Die Rolling Stones rocken auf ihrer „Voodoo Lounge“-Tour die Steiermark, an die 100.000 Fans pilgern ins damalige „Waldstadion“ am früheren Österreich-Ring.

So machen Sie mit!

Die oben genannten Beispiele sollen nur Anreiz sein, um noch weiter in Ihren Archiven zu graben. Bei welchen geschichtsträchtigen Ereignissen in Ihrer Region waren Sie dabei? Bei welchen für die Öffentlichkeit bedeutenden Momenten waren Sie Augenzeuge und haben fotografiert? Schicken Sie uns Ihr(e) Fotos von damals bitte per E-Mail an erinnerungen@kleinezeitung.at. Nennen Sie im Betreff gleich das Ereignis. Dazu bitten wir Sie, ein paar Zeilen über Ihre Eindrücke von damals niederzuschreiben. Warum war der Moment von damals für Sie so einprägsam? Was war daran das Besondere für Sie persönlich? Wichtig: Absender, Wohnort und Datum des Moments bitte nicht vergessen! Ebenso einen Kontakt für Rückfragen. Wir freuen uns, wenn Sie uns als „Kleine“-Leser an Ihren großen Momenten teilhaben lassen und sind schon auf Ihre Beiträge gespannt. Eine Auswahl davon wird von uns dann in der Zeitung und auf den digitalen Kanälen veröffentlicht.

Bei Zusendung von Bildmaterial beachten sie bitte die Rechtliche Informationen zur Verwendung Ihrer Aufnahme, abrufbar hier.

Preise als Dankeschön

Als Dankeschön fürs Mitmachen werden unter allen Einsendern folgende Preise verlost: 3 Kurzurlaube (2 Nächte) für jeweils 2 Personen im PuchasPlus Loipersdorf, 3 Guten Morgen Pässe vom Kleine Zeitung Club, 3 Gutscheine für eine persönliche Geburtstagszeitung (Reproduktion) und 5 Flaschen Wein von steirischen Winzern.

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel: 30.4., Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse.