Im Sommer ereignete sich der dramatische Vorfall, der dank des beherzten Eingreifens des elfjährgen Fabiano gut ausging: Während der Schüler aus Bärnbach in der Küche das Mittagessen aufwärmte, vernahm er ein dumpfes Poltern aus dem Vorraum. „Ich rief nach meinem Papa, aber bekam keine Antwort“, schildert der Elfjährige die damalige Situation.

Als er nachschaute, fand er seinen Vater regungslos am Boden liegend vor. Anstatt in Panik zu verfallen, handelte Fabiano entschlossen: „Ich sprach ihn an und kontrollierte seine Atmung - er war bewusstlos.“ Sofort brachte er seinen Vater in die stabile Seitenlage, setzte einen Notruf ab und öffnete das Einfahrtstor. Das alles hatte er bei einem Erste-Hilfe-Kurs in der Schule erlernt. Seine Kenntnisse konnte er auch beim Erste-Hilfe-Landesbewerb zeigen, wo er das Leistungsabzeichen in Silber erhielt.

Verterter vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach bedankten sich bei dem jungen Lebensretter © Rotes Kreuz Stmk/Marcel Hausegger

Dank der vorbildlichen Reaktion wurde sein Vater rasch notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Eine Woche später konnte der Verletzte glücklicherweise wieder aus dem Spital entlassen werden. Auch weil sein Sohn so beherzt geholfen hatte, hinterließ der Unfall keine bleibenden Schäden.

Emotionales Wiedersehen

Zum ersten Mal nach dem Einsatz traf Fabiano nun die ihm bereits bekannten Gesichter wieder: Die Sanitäter und Sanitäterinnen vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach, die seinen Vater nach dem Unfall versorgten, statteten dem Jugendlichen gemeinsam mit Vertretern der Bezirksstelle einen Besuch ab. „Ich kümmerte mich sofort um Fabiano und erklärte ihm, was der Notarzt jetzt tun würde“, berichtet Sanitäterin Hanna. Auch die Rettungskräfte Magdalena, Bernd und Lukas waren vor Ort: „Fabianos Leistung war großartig.“

Die außergewöhnliche Tat würdigten Bezirksstellenleiter Ernst Meixner und Bezirksrettungskommandant Roman Wonisch. Neben einer Lebensretter-Urkunde und einem gefüllten Rotkreuz-Rucksack haben sie eine besondere Überraschung parat: Fabiano erhält die Möglichkeit, an einem Erste-Hilfe-Grundkurs teilzunehmen, um sein Wissen weiter zu vertiefen.