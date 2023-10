Erste Hilfe ist einfach, das weiß selbst die zweijährige Leonie. Sie bekam bei der Kindersicherheitsolympiade in Voitsberg von Mitgliedern des Jugendrotkreuzes gezeigt, wie die Wiederbelebung funktioniert, und legte sofort selbst Hand an. Wie wichtig es ist, im Notfall die richtigen Erste-Hilfe-Maßnahmen zu setzen, wird am 16. Oktober, dem Tag der Wiederbelebung, ins Gedächtnis gerufen.