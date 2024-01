Am Samstag kurz nach 17.30 Uhr kam es auf einem Schutzweg auf der Packer Straße (B70) in Rosental an der Kainach zu einem verheerenden Zusammenstoß. Der Schutzweg ist durch eine Ampel geregelt, aber eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg dürfte das Rotlicht – aus bislang unbekannter Ursache – übersehen haben. Eine 74-jährige Fußgängerin, ebenso aus dem Bezirk Voitsberg, ging zu der Zeit gerade über den Schutzweg. Die Pensionistin wurde frontal mit der Stoßstange des Autos erfasst. Sie dürfte gegen die Windschutzscheibe geprallt und rund 30 Meter weiter zu liegen gekommen sein.

Trotz Erster Hilfe im Krankenhaus verstorben

Ein Zeuge leistete umgehend Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Das Rote Kreuz Voitsberg samt Notarzt versuchten noch lebensrettende Maßnahmen bei der lebensgefährlich verletzten Frau durchzuführen. Zunächst konnten sie den Kreislauf der Verletzten wieder herstellen. Doch schon beim Abtransport mit dem Nothubschrauber Christophorus 12 versagte der Kreislauf der schwer Verletzten wieder. Kurze Zeit später erlag sie im LKH Weststeiermark in Voitsberg ihren tödlichen Verletzungen.

Angehörige der Verstorbenen wurden mit Unterstützung des Kriseninterventionsteams vom Vorfall informiert. Ein durchgeführter Alkotest bei der 18-jährigen Pkw-Lenkerin verlief negativ. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges sowie des Leichnams der 74-Jährigen an. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen laufen derzeit.