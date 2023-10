Die Feuerwehren Voitsberg und Köflach wurden am Dienstag, dem 17. Oktober, gegen 12.50 Uhr zu einem Einsatz in die Langegasse in Voitsberg alarmiert.

Im Obergeschoß eines Wohnhauses hatte sich ein Unfall ereignet. Eine Person verletzte sich und konnte nicht mehr selbstständig nach unten gelangen. Da sich der Transport aus der Wohnung als schwierig herausstellte, wurden die Feuerwehren als Unterstützung für das Rote Kreuz alarmiert.

Auf der Vakuummatratze durch das Stiegenhaus

Nach Erkundung des Einsatzortes durch den Einsatzleiter der FF Voitsberg erfolgte die Rettung der Person mittels einer Vakuummatratze. Nach der Bergungsaktion durch das enge Stiegenhaus wurde die verletzte Person dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben.

Eingesetzt waren acht Kräfte der FF Voitsberg. Die Drehleiter der FF Köflach konnte bei der Anfahrt storniert werden.