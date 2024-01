Üblicherweise haben die meisten Menschen nach dem Jahreswechsel erst einmal genug von Schweizer Krachern, Knallfröschen und Co. Für Event-Pyrotechniker Philipp Hirt spielen Feuerwerke und alles, was damit zu tun hat, nicht nur zu Silvester, sondern das ganze Jahr über eine Rolle. „Mein Großvater hat als Sprengmeister in einem Steinbruch gearbeitet und ich mache die Menschen mit Feuerwerken glücklich und kann mit meiner Arbeit besondere Momente schaffen“, erzählt der Weststeirer.

In St. Oswald bei Plankenwarth befindet sich der Hauptsitz des Unternehmens „Event-Pyrotechnik Hirt“, in Bärnbach der zweite Standort sowie ein Lager für Feuerwerksartikel. Ganzjährig bringen Hirt und sein Team den Himmel bei Hochzeiten zum Leuchten, außerdem gestalten sie Events wie Sportveranstaltungen und Konzerte in ganz Österreich. „Auf der Bühne gibt es noch einmal viel mehr Sicherheitsfaktoren, die berücksichtigt werden müssen“, weiß Hirt, der auch für die Bühnenshows von Stars verantwortlich zeichnet.

Ein Spektakel ist dem 32-Jährigen besonders in Erinnerung geblieben: Der „Klopeiner See in Flammen“ im Jahr 2015. „Das Event war riesengroß, entlang der Strandpromenade hielten sich 40.000 Menschen auf, das war sicher eine der aufregendsten Veranstaltungen“, sagt Hirt. Sein Know-how stellt er auch regelmäßig bei Feuerwehrübungen zur Verfügung, damit die Florianis realistische Bedingungen vorfinden. So sorgte er etwa 2023 für die Rauchentwicklung in der Unterflurtrasse Voitsberg während einer Einsatzübung.

Vor Silvester war Hochsaison

Fast täglich laufen Vorbereitungen für diverse Veranstaltungen, auch Gefahrgut-Transporte, Materialbeschaffung und Verkauf gehören zum Arbeitsalltag von Hirt. Vor Silvester blüht das Geschäft naturgemäß auf. „Ab September, also in den Monaten vor Silvester, machen wir rund 60 Prozent des Jahresumsatzes. Wir beliefern Händler und organisieren mit behördlicher Genehmigung selbst einige Stände“, erklärt Hirt.

Dass immer mehr Menschen der Umwelt zuliebe auf Feuerwerk verzichten wollen, ist Hirt bewusst. „Die Meinungen gehen auseinander, nur ein Bruchteil der Feinstaub-Emissionen geht auf Feuerwerke zurück. Nach einer Veranstaltung entfernen wir etwaige Grobverschmutzungen natürlich.“

„Alkohol ist ein No-Go“

Auch wenn es bis zum nächsten Silvester noch etwas dauert, hat Hirt Tipps für den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern parat: „Keine Böller ohne Zulassung kaufen, die Gebrauchsanweisung beachten, Sicherheitsabstände einhalten und logisch denken. Alkohol ist ein No-Go“. Derzeit beschäftigt das Unternehmen acht Mitarbeiter, letztes Silvester wurde gemeinsam gefeiert. „Das machen wir schon seit 14 Jahren und der ganze Ort freut sich darauf.“