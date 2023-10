Baumbestattung und Blumenstreuwiese: Naturfriedhof in Voitsberg eröffnet

Rund 430.000 Euro wurden in den Naturfriedhof in Voitsberg eröffnet. Ab sofort werden dort Baumbestattungen angeboten, auch eine Blumenstreuwiese gibt es. Erweiterungen sind in den nächsten Jahren geplant.