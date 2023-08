Großer Andrang, aber auch Unmut wegen Schließung kleiner Müllzentren

Noch nicht verdaut haben so manche Bewohner der Gemeinde Birkfeld die Schließung der kleinen Müllsammelzentren. So manchem Waisenegger, Koglhofer und Haslauer stinkt die Fahrt nach Birkfeld. Ein Lokalaugenschein am Sammelzentrum Birkfeld.