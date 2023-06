Der Bürgermeister dürfte es geahnt haben, denn vor Beginn der Birkfelder Gemeinderatssitzung schleppte Oliver Felber (ÖVP) Sessel um Sessel in den Sitzungssaal. Üblicherweise reichen zwei bis drei Plätze, diesmal kamen fast 20 Gäste, fast nur Männer, alle, wie einer der Zuhörer sagte, aus dem Ortsteil Haslau. Ging es doch um zwei Punkte, die die Haslau betreffen: die Schließung der Altstoffsammelzentren (ASZ) in den Ortsteilen Haslau, Waisenegg und Koglhof und die Konzentration auf ein Sammelzentrum mit erweiterten Öffnungszeiten in Birkfeld sowie um eine mögliche Einstellung des Schulbusses.