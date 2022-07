Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Weiz bog gegen 17.35 Uhr von der Gemeindestraße Lorbeergrabenweg auf die Rittscheinstraße L366 in Richtung Markt Hartmannsdorf ein. Mit im Fahrzeug befand sich ein 20-Jähriger aus Graz am Beifahrersitz. Beim Einbiegevorgang dürfte der Lenker eine aus Richtung Mart Hartmannsdorf kommende 43-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz übersehen haben. In diesem Pkw befand sich neben der Lenkerin auch deren 46-jähriger Ehemann. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw.