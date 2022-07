Es soll einfach nicht sein mit einem Konzert der beliebten Schlagerband Nockis in Strallegg: Für 2020 war es erstmals geplant gewesen, da musste es wegen Corona abgesagt werden. Im Vorjahr fiel es wegen eines Herzinfarkts von Sänger Gottfried Würcher aus und auch heuer wird das für Samstag, 30. Juli, in der Joglland-Arena geplante Konzert nicht in der geplanten Form stattfinden, denn Würcher ist am Donnerstag an Corona erkrankt und kann nicht spielen.