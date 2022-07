Hohe Temperaturen herrschen am vergangenen Freitagabend. Das hindert aber rund 200 Leute nicht daran, in der Aula der Volksschule St. Ruprecht/Raab Platz zu nehmen. In den Rängen wird sich fleißig ausgetauscht, wie man die vergangenen zwei Coronajahre verbracht hat oder wie man zur Impfung steht. Der Grund für den Ansturm? Allgemeinmediziner, Public-Health-Experte, Buchautor und ehemaliges Mitglied des Coronaberatungsstabes der Regierung, Martin Sprenger, ist für ein Impulsreferat in die Marktgemeinde gekommen.