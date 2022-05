Was tut sich denn da in der ehemaligen Bäckerei Waitzl in Gleisdorf? Im Gebäude zwischen dem Kaufhaus Mörath und der Sparkasse wird seit dieser Woche umgebaut. Das blieb auch bei der Gleisdorfer Bevölkerung nicht unbemerkt und viele fragten sich, was oder wer da wohl einzieht. "Eine Martin-Auer-Filiale", verrät Bürgermeister Christoph Stark auf Anfrage der Kleinen Zeitung.