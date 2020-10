Facebook

Ein 36 Tonnen schwerer, voll beladener Betonmischwagen sorgte Donnerstagabend für einen kniffligen Einsatz in Pöllau bei Gleisdorf: Der Betonmischwagen, der vom Navigationsgerät zu einer privaten Hofzufahrt gelotst worden war, blieb beim Wenden aufgrund seines hohen Gewichts in einer Wiese stecken. Da er mit den Reifen schon ganz eingesunken war, musste er zunächst einmal Gewicht verlieren, um geborgen werden zu können. Also wurden - in Absprache mit dem Grundeigentümer - zuerst einmal rund 20 Tonnen frischer Beton in die Wiese abgeladen.