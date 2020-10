Facebook

© Robert Breitler

Am Samstag, 31. Oktober, begehen evangelische Gläubige den Reformationstag – den Tag, an dem Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirche von Wittenberg geschlagen haben soll. Die evangelische Gemeinde in Gleisdorf feiert ihre Gottesdienste derzeit im Kulturkeller – seit Juni und noch bis Anfang November wird die Christuskirche am Friedhof umgebaut.