Die Gemeinderatssitzung fand mit reichlich Abstand, Mundschutz und Desinfektionsmittel statt © Julia Kammerer

Die Erweiterung der Kinderkrippe von zwei auf vier Gruppen wurden in der zweiten Gleisdorfer Gemeinderatssitzung in Corona-Zeiten am Montag im Forum Kloster einstimmig beschlossen. Möglich wurde diese durch das ebenfalls am Montag von der Regierung präsentierte Gemeinde-Investitionspaket.