© FF Gleisdorf

Ein brennender Transporter auf der Autobahn sorgte für einen nächtlichen Einsatz der Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf: Der Lenker war mit seinem Transporter kurz nach 23 Uhr auf der A2 in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als auf Höhe der Ausfahrt Laßnitzhöhe im Motorraum plötzlich Feuer ausbrach. Der Lenker hielt am Pannenstreifen an, begann mit den Löscharbeiten und alarmierte die Feuerwehr. "Das Feuer hat sich zum Glück nicht weiter ausgebreitet und so mussten wir nur noch nachlöschen", sagt Jürgen Hofer, Kommandant der Feuerwehr Gleisdorf. Auch mit der Wärmebildkamera wurde nachkontrolliert.