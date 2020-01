Facebook

Die Piste ist bereit, ab Freitag kann man in Markt Hartmannsdorf wieder Skifahren © KK

Im Norden des Bezirks ist der Winterbetrieb schon seit einiger Zeit in vollem Gang, jetzt haben es auch die Betreiber des Markt Hartmannsdorfer Skilifts geschafft: Die kalten Nächte der vergangenen Woche konnten dazu genutzt werden, genug Kunstschnee für die Piste zu produzieren. "Das Warten hat ein Ende! Wir sind bereit. Der Liftbetrieb startet am Freitag um 13 Uhr", vermeldete das Team rund um Obmann Thomas Kienreich. Gemeinsam mit Anton und Christoph Schmidt und Altbürgermeister Hermann Zoller kümmert sich ehrenamtlich um die Beschneiung mitten in der Nacht sowie um die Instandhaltung der Anlagen.