Am Samstag ab 18.30 Uhr sind unter Zehnjährige aufgerufen, an einem Eishockey-Probetraining teilzunehmen. Es soll der Startschuss für eine regelmäßige Jugendarbeit sein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Spaß am Eishockey greift in Gleisdorf um sich © KK

Das Eislaufvergnügen in Gleisdorf vor dem Forum Kloster ist sehr gut angelaufen. Auch Eishockey wird in fixen Zeiten am Wochenende gespielt und die Termine wurden regelrecht gestürmt. Jugendreferent Dominik Kutschera hat daher für den kommenden Samstag, 25. Jänner, ab 18.30 Uhr ein kostenloses Probetraining für Kinder unter zehn Jahren angesetzt. Es ist dies eine Kooperation mit den Bulls Weiz.