Der niederländische Diskonter Action beschäftigt im neuen Geschäft in Weiz 22 Mitarbeiter. Es ist die 14. Filiale in der Steiermark und die 55. in Österreich.

Bürgermeister Erwin Eggenreich, Action-Filialleiterin Carina Ederer, Regionalleiter Mario Obergross und Projektmanager Johannes Gülly © Raimund Heigl

Nach drei Monaten Umbauzeit der ehemaligen Vögele-Filiale an der Ecke Gleisdorfer Straße/Birkfelder Straße im Herzen von Weiz wurde am Donnerstag um 9 Uhr das neue Geschäft Action in Weiz eröffnet. Der niederländische Diskonter ist erst seit 2015 auf dem österreichischen Markt, dennoch ist Weiz bereits der 55. Standort in Österreich und der 14. in der Steiermark. Und der nächste Store steht schon vor der Tür, in drei Wochen wird in Mühldorf bei Feldbach eröffnet.