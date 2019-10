Facebook

Mit einer Ausnahme fielen alle Beschlüsse in Gleisdorf einstimmig © Raimund Heigl

Ein Dringlichkeitsantrag der ÖVP stand im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gleisdorf. Es ging um die Zusatzkurse der Nachmittagsbetreuung. Diese werden von Vereinen angeboten und wurden bisher vom Bund bezahlt. Nach einer Novelle des Bildungsinvestitionsgesetzes im Frühjahr ist das nicht mehr der Fall. Die Übergangsregierung wollte in das Gesetz nicht eingreifen, weil es sich um eine politische Entscheidung handle, berichtete Bürgermeister Christoph Stark. Er war mit seinem Amtskollegen Johannes Wagner aus Frohnleiten in Graz, um das Land um Hilfe zu bitten. Derzeit sieht es aber schlecht aus.