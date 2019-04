Große Feierstunde in Gasen: Nach den Unwetterkatastrophen im Vorjahr starteten gestern offiziell die Baumaßnahmen für den Hochwasserschutz. In den kommenden Jahren werden rund 14 Millionen Euro verbaut.

Bürgermeister Erwin Gruber durfte zahlreiche Gäste aus der Politik sowie viele Gasener beim Spatenstich begrüßen. © Robert Breitler

Die Freude war Erwin Gruber, Bürgermeister von Gasen, ins Gesicht geschrieben, als er am Mittwochvormittag unzählige Gäste beim offiziellen Spatenstich zum Hochwasserschutzprojekt seiner Gemeinde begrüßen durfte. In den kommenden Jahren werden in der 900-Einwohner-Gemeinde rund 14 Millionen Euro verbaut, um den Ort vor weiteren Unwetterkatastrophen abzusichern.

