Nach der Sanierung und der Aufstockung der Bezirkshauptmannschaft Weiz hat das Gebäude Passivhausstandard. © Architekt Kaltenegger

Mit Stolz blickt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus auf die 150-jährige Geschichte der Bezirkshauptmannschaft (BH) Weiz zurück. Im Jahr 1868 wurde diese Behörde in Weiz – als Nachfolgerin der Bezirksämter in Birkfeld, Gleisdorf und Weiz – gegründet. Fast 100 Jahre lang befand sich die BH im Schloss Radmannsdorf, bis man 1965 in das neu errichtete Gebäude in der er Birkfelder Straße einzog. Dieses wurde 2010 auf den neuesten Stand gebracht. Die als Passivhaus ausgeführte BH gilt seither als österreichweites Vorzeigeprojekt für eine gelungene Altbausanierung.

