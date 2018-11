13,8 Millionen Euro für Hochwasserbauten: Durch Finanzierungszusage des Bundes in Höhe von 12,4 Millionen Euro kann schon im März mit dem Bau begonnen werden.

Bürgermeister Erwin Gruber (Bildmitte) mit Gemeindearbeiter Josef Pöllabauer und Bezirksförster Hubert Häusler © Jonas Pregartner

Als hätte er am Mittwoch den Lotto-Siebenfach-Jackpot geknackt – so sehr freut sich der Gasener Bürgermeister Erwin Gruber über die Zusage der Sonderfinanzierung für den Bau des Hochwasserschutzes in seiner Gemeinde. „Die Kosten für das Hochwasserschutzprojekt sind mit 13,8 Millionen Euro auch ungefähr gleich hoch wie der Jackpot“, sagt Gruber.

