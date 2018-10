Facebook

Michael Schickhofer und Johann Seitinger bei Schadensbegutachtungen © Land Steiermark

Die Sitzung der Landesregierung in Graz am Donnerstag widmet sich unter anderem auch der Gemeinde Gasen: Aus dem Ressort von Landesrat Johann Seitinger werden dabei 3,295 Millionen Euro für Baumaßnahmen am Gasenbach sowie für die Errichtung von Wildbachsperren, Gerinne- und Grabensicherungen, Schutzdämme und Krainerwerke freigegeben. Vom Bund sollen für diese Maßnahmen zusätzlich fast zehn Millionen Euro nach Gasen fließen.