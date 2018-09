Kleine Zeitung +

West- und Oststeiermark betroffen Altweibersommer geht mit Blitz und Hagel zu Ende

Weiß, wohin man blickt: So präsentierte sich Freitagnachmittag die Teichalm. Sowohl in der Ost-, als auch in der Weststeiermark hagelte es stark. Im Raum Gasen trat der Gasenbach aus den Ufern.