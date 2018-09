Kleine Zeitung +

Zum fünften Mal schweres Unwetter Häuser in Gasen evakuiert, ein Kilometer der L104 weggespült

Unwetter über dem Bezirk Weiz +++ Gasen massiv betroffen ++ Gasenbach über die Ufer getreten +++ Überflutete Keller in Birkfeld +++ L104 zwischen Gasen und Birkfeld auf Länge von einem Kilometer weggerissen +++Mure in Oberaich in Wasserschutzgebiet abgegangen +++ ein Haus evakuiert, zwei weitere gesperrt