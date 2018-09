Facebook

Am Dienstag stellten die Bundesheerpioniere die Brücke fertig © (c) Bundesheer/GREBIEN (Wolfgang GREBIEN)

Am Dienstag nach dem Unwetter stellten die steirischen Pioniere des Bundesheeres die weggeschwemmte Brücke über den Gasenbach fertig. Nachdem bereits am Montag die Widerlager vorbereitet waren, errichteten die Pioniere aus Graz die 15 Meter lange Stahlkonstruktion in vier Stunden. Sobald die Gemeinde Gasen den Schotter an der Zu- und Abfahrt aufgebracht hat, wird die Brücke befahrbar sein. "Sie wird rund 8,5 Tonnen tragen können", meldete Einsatzleiter Vizeleutnant Manfred Buchegger an Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner, der heute seine Pioniere besuchte.

