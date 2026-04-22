„Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns alles gefallen lassen“, sagt eine Elementarpädagogin. Die Weizerin ist seit 30 Jahren in dem Beruf tätig und befürchtet durch die geplante Gesetzesnovelle eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen. Sowohl für die, die den Beruf ausüben, als auch für die betreuten Kinder.

Einig sind sich die Pädagogin und ihre Kolleginnen aus einem oststeirischen Kindergarten darüber: Das Land setze den Sparstift an. Das Wohl der Kinder rücke dadurch in den Hintergrund.

Familie nicht ersetzbar

Einer ihrer zentralen Kritikpunkte: Die Vereinheitlichung der Betriebsformen, um die Verwaltung zu vereinfachen (siehe Infobox). Die Pädagoginnen befürchten eine ganzjährige Öffnung. „Je jünger die Kinder sind, desto weniger Rechte auf Erholung werden ihnen zugesprochen“, meint eine weitere Elementarpädagogin und pocht auf einen rechtlich abgesicherten Anspruch auf Ferienzeiten.

Das Team blickt mit Sorge auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten. „Die Familie als zentrale Erziehungsinstanz wird immer wichtiger. Doch wenn die Kinder ohne geregelte Ferien ganzjährig institutionell betreut werden, wie viel gemeinsame Zeit bleibt Familien dann noch? Wir Elementarpädagoginnen sind familienergänzend, können sie aber nicht ersetzen!“ betont sie.

Die Novelle lasse zudem einen großen Interpretationsspielraum für Erhalter und Personal. „Es fehlen uns Informationen. Unklare Regelungen öffnen Türen für Verschlechterungen“, so die Pädagogin und befürchtet, dass das den Personalmangel in ihrem Beruf nur noch weiter befeuert. „Wir haben Praktikanten, die nach einem Tag wieder gehen, weil sie sagen, sie halten das nicht aus.“

Menschen „wachrütteln“

Auch nur zufällig sei die Vorgesetzte des Teams auf die Stellungnahme der Initiative „Kinder brauchen Profis“ gestoßen. Darin wird ebenfalls eine „ganzjährige Öffnung möglichst aller Einrichtungen“ befürchtet. „Das ginge natürlich nur mit mehr Personal“, heißt es. Der vorliegende Gesetzesentwurf leiste aber „nichts für die dringend notwendige Verbesserung der Rahmenbedingungen für Personal und die Kinder.“

Bis zum 21. April konnte man Stellungnahmen an den Verfassungsdienst übermitteln. Besagte Pädagoginnen haben das getan und auch ihre Kollegschaft in der Region dazu aufgerufen. „Denn wie ‚Kinder brauchen Profis‘ anführt, wird angenommen, dass keine Bedenken bestehen, sollten keine Stellungnahmen eingehen“, so die oststeirische Pädagogin.

Diesen Eindruck wolle man auf keinen Fall erwecken. „Uns ist es wichtig Stellung zu beziehen und die Menschen wachzurütteln“, sagt sie. Was sich die Frauen wünschen? „Klare Richtlinien und keine Gesetze, die zum Leid der Kinder und der Pädagoginnen geändert werden.“

521 Stellungnahmen eingelangt

Die Novelle war nun bis 21. April in Begutachtung. Das bedeutet unter anderem, dass Personen und Einrichtungen, die von einem Gesetzesentwurf betroffen sind und sich dazu äußern wollen, eine Stellungnahme abgeben können. Die eingelangten Stellungnahmen (521 an der Zahl) sind seit Mittwoch im Onlineportal des Landes Steiermark einsehbar.

Wie geht es nun weiter? „Es folgen die üblichen Schritte nach Ende eines Begutachtungsverfahrens. Dabei handelt es sich um die Sichtung der eingelangten Vorbringen sowie die Beurteilung, ob Anpassungen der Gesetzesgrundlagen oder des Erläuterungsberichtes notwendig sind“, heißt es aus dem Büro von Landesrat Stefan Hermann. Das wird also noch einiges an Zeit beanspruchen.