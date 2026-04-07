Frisch gekocht, zu 85 Prozent regional und 30 Prozent Bio: Die „echt Kantine“ aus Gersdorf an der Feistritz erhielt kürzlich den Zuschlag für die Verpflegung des Landesdienstleistungszentrums in Salzburg. Das oststeirische Unternehmen hat sich auf Firmen ohne eigene Kantine spezialisiert.

Hinter der Betriebsverpflegung steht Geschäftsführer Horst Schafler. Als Dachunternehmen agiert das Genusshandwerk, zu dem die Kantine, das Catering und das „echt. Jan Aigner“ Restaurant in Gleisdorf zählen.

Geschäftsführer Horst Schafler (links) und Chefkoch Jan Aigner (rechts) bei der großen Jubiläumsfeier im September © Collage: René Strasser (2)

Erstreckte sich die Betriebsverpflegung bis dato geografisch von Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach bis in das Stadtgebiet von Graz, kommt jetzt auch Salzburg dazu. Seit kurzem werden auch Kindergärten und Schulen, wie jene in Gersdorf, beliefert.

In Salzburg kümmert sich das Team von Schafler voraussichtlich ab Ende 2026 nicht nur um die Verpflegung der Mitarbeitenden, sondern auch die Verpflegung des öffentliche Cafés, den Betriebskindergarten sowie das Catering für Veranstaltungen im Haus. Bis zu 800 Mahlzeiten täglich sollen hier ausgekocht werden.