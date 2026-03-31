Es ist kein Aprilscherz: In Weiz wird es beim Parken ab 1. April einige Änderungen geben. Einerseits wird das Parken in den Kurzparkzonen teurer. Eine halbe Stunde kostet künftig 60 Cent. Zum Vergleich: In Graz kostet eine halbe Stunde 1,30 Euro, in Wien 1,70 Euro. Zudem muss man künftig auch Samstag (8 bis 12 Uhr) für das Parken in der Innenstadt bezahlen.

In der Stadtgemeinde erhofft man sich so, dass am Samstag mehr Parkflächen für Besucherinnen und Besucher frei werden. Viele Anrainerinnen und Anrainer stellen nämlich am Samstag ihre Fahrzeuge in der Kurzparkzone ab, dadurch seien zentrale Parkplätze blockiert.

„Mehr Parkmöglichkeiten“

„Indem wir die Kurzparkzone auf Samstagvormittag ausweiten, schaffen wir für all jene, die samstags zum Einkaufen, Kaffeetrinken oder Bummeln in die Stadt kommen, mehr Parkmöglichkeiten“, wird Bürgermeisterin Bettina Bauernhofer in einer Aussendung zitiert. Axel Dobrowolny, Stadtmarketing-Geschäftsführer: „Die neue Parkregelung sorgt für mehr freie Flächen an einem der stärksten Einkaufstage der Woche, dem Samstag. Davon profitieren sowohl die Kundinnen und Kunden als auch in Folge unsere Innenstadtbetriebe.“

Die erste halbe Stunde bleibt sowohl wochentags als auch am Samstag gratis. In den Parkhäusern bei den Einkaufszentren Parks und Stadtparkquartier kann man nach wie vor kostenlos parken, wenn dort etwas konsumiert wird. Mit Handel und Innenstadtbetrieben solle die Parkraumnutzung weiter optimiert werden.