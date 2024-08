Die Post, die ein Fahrzeughalter aus der Region dieser Tage erhielt, war wenig erfreulich: Weil das Fahrzeug auf einem Grundstück von Heinrich Stubenberg beim Schöckl abgestellt wurde, fordert Stubenberg einen Kostenersatz in der Höhe von 147,60 Euro. Wird die Summe nicht binnen 14 Tagen bezahlt, will Stubenberg eine Besitzstörungsklage im Bezirksgericht Weiz einbringen. „Und das wird dann wohl so um die 850 Euro kosten“, schätzt der Grundbesitzer. Er hat als Anwalt gearbeitet und ist nun Geschäftsführer der familieneigenen Stubenberg‘schen Forstverwaltung in Gutenberg, die hunderte Hektar Grund am und rund um den Schöckl besitzt.