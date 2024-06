Einen langen Atem beweisen nicht nur Wanderer und Mountainbiker auf dem Weg zum Gipfel. Auch die Befürworter jener Parkgebühren, die ab dem heutigen Samstag am Fuße des Schöckls eingehoben werden, zeigten Durchhaltevermögen – plant man doch schon seit dem Jahr 2021 kostenpflichtige Stellplätze entlang der Landesstraße. Nach hitzigen Debatten und der „Bitte“ des Landes um Nachbesserungen bei der günstigsten Ticketvariante ist es nun so weit: Wer sein Gefährt im Bereich Schöcklbartl oder Schöcklkreuz abstellt, muss ab 1. Juni täglich bis 20 Uhr ein Parkticket lösen. Oder andernfalls liebe Grüße von Parksheriffs in Form von 25 Euro riskieren.