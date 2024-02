Soll ein Naherholungsgebiet gratis zugänglich bleiben? Oder braucht es Parktarife, um den vermeintlichen Wildwuchs an Autos einzubremsen? Darüber scheiden sich rund um den Schöckl die Geister. In den Hauptrollen: Hannes Kogler, Bürgermeister von St. Radegund und Verfechter der neuen Parkgebühren, die ab Frühjahr entlang des Schöcklkreuzes eingehoben werden; sowie Simon Klasnic, Chef des Alpengasthofs am Berg und Initiator einer digitalen Unterschriftenliste gegen diese Gebührenverordnung.