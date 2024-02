Auf den Bildern sieht man vermeintlich beide Wahrheiten. Jedenfalls aber transportieren sie die Meinung der Akteure dahinter. Hannes Kogler, Bürgermeister der Gemeinde St. Radegund, veröffentlichte kurz vor dem Jahreswechsel ein Handyvideo (siehe unten): Auf den manchmal wackeligen Bilden sieht man Massen von Autos, die den Straßenrand am Schöckl förmlich zuparken. Simon Klasnic, Wirt im Alpengasthof am Grazer Hausberg, kontert unter anderem mit einer Aufnahme vom 11. März 2023 – sie zeigt ein einsames Auto. Kogler forciert seit Monaten die Einführung von Parkgebühren am Berg, um den Wildwuchs an Autos auszubremsen. Klasnic und andere Gastronomen am Schöckl wehren sich dagegen, weil der Ansturm bloß an wenigen Tagen im Jahr derart überhandnehme – und der Schöckl für alle frei zugänglich bleiben soll.