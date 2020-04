Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In den beiden Städten im Bezirk Weiz muss man für das Parken in den Kurzparkzonen bald wieder bezahlen.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Ab Mitte März wurde in den beiden Städten Gleisdorf und Weiz nicht mehr überprüft, ob man für das Parken in den Kurzparkzonen einen Parkschein gelöst hatte - man konnte sein Fahrzeug also de facto kostenlos abstellen.